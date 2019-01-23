Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 23.01.2019: Erst die Ehe, dann das Haus
21 Min.Folge vom 23.01.2019
Tiffany und George Fox haben vor kurzem geheiratet und wollen nun nach Park City in Utah ziehen, um jeden Tag die herrliche Bergkulisse der Rocky Mountains vor Augen zu haben. Die beiden sind echte Outdoor-Fans und freuen sich schon darauf, ihre Freizeit mit Wandern, Mountainbiken und Skifahren optimal nutzen zu können. Deshalb suchen sie nach einer Immobilie, die nur einen Steinwurf von ihren Lieblingsaktivitäten entfernt liegt. Tiffany möchte außerdem eine moderne Küche und genug Platz für Freunde und Familie. Da Häuser in Park City aber sehr begehrt und teuer sind, wird es schwierig, das Traum-Domizil der beiden für unter 425.000 Dollar zu finden.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.