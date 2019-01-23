Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 23.01.2019: Moderne Berge
20 Min.Folge vom 23.01.2019
Josh und Stephanie sind auf der Suche nach einem Eigenheim in Ketchum, Idaho, um ihren kleinen Sohn inmitten der spektakulären Bergwelt aufwachsen zu lassen. Das Paar liebt die Natur, Wandern, Biken und Wintersport und hofft, mit Hilfe von Real Estate-Agent Travis ein passendes Objekt in dem Städtchen am Fuße des Bald Mountain zu finden. Denn Ketchum bietet nicht nur Weltklasse-Skipisten und -Trails, sondern auch eine florierende Kunst- und Kulturszene. Stephanie wünscht sich ein Haus mit zwei Schlafzimmern und großem Garten, Josh hätte gerne zwei überdachte Parkplätze. Werden sie ihre Wunschimmobilie für 650.000 Dollar bekommen?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.