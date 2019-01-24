Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 24.01.2019: Stadtflucht
21 Min.Folge vom 24.01.2019
Als Chris und Heather aus New York das Hochgebirgsdorf Midway in Utah zum ersten Mal besuchen, verlieben sie sich sofort in seinen altmodischen Charme und den atemberaubenden Blick auf die Bergwelt. Mit seinen zahlreichen Outdoor-Aktivitäten in unmittelbarer Nähe ist Midway für das Paar und seine Kinder der ideale Urlaubsort. Ihr Traum-Ferienhaus soll einen offenen Grundriss haben, genug Platz für Freunde und Verwandte sowie eine urig-moderne Ausstattung bieten. Chris möchte außerdem einen Panoramablick im Wohnzimmer und einen offenen Kamin. Wird die Familie ein passendes Objekt finden, das ihr Budget von 700.000 Dollar nicht sprengt?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.