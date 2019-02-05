Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 05.02.2019: Zwischen Fluss und Berg
21 Min.Folge vom 05.02.2019
Mutter und Sohn wollen die Großstadt verlassen und sind nun auf der Suche nach einem perfekten Mountain-Refugium in abgeschiedener Lage. Da der Großteil ihrer Kunden in Portland, Oregon, ansässig ist, möchte die erfolgreiche Geschäftsfrau eine Immobilie im nahegelegenen Columbia River Valley, das spektakuläre Ausblicke auf die Gebirgskette der nördlichen Cascade Mountains und die Felsenschlucht des Columbia River bietet. Ihr Traumhaus sollte großzügig geschnitten sein und ein weitläufiges Grundstück haben, außerdem einen offenen Wohnbereich, eine moderne Küche und schöne Schlaf- sowie Badezimmer.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.