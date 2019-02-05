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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Zwischen Fluss und Berg

HGTVFolge vom 05.02.2019
Zwischen Fluss und Berg

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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 05.02.2019: Zwischen Fluss und Berg

21 Min.Folge vom 05.02.2019

Mutter und Sohn wollen die Großstadt verlassen und sind nun auf der Suche nach einem perfekten Mountain-Refugium in abgeschiedener Lage. Da der Großteil ihrer Kunden in Portland, Oregon, ansässig ist, möchte die erfolgreiche Geschäftsfrau eine Immobilie im nahegelegenen Columbia River Valley, das spektakuläre Ausblicke auf die Gebirgskette der nördlichen Cascade Mountains und die Felsenschlucht des Columbia River bietet. Ihr Traumhaus sollte großzügig geschnitten sein und ein weitläufiges Grundstück haben, außerdem einen offenen Wohnbereich, eine moderne Küche und schöne Schlaf- sowie Badezimmer.

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