Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 06.02.2019: Der 360-Grad-Blick
21 Min.Folge vom 06.02.2019
Eine Familie mit vier Kids im Teenager-Alter und zwei verspielten Hunden hat genug vom chaotischen Großstadtleben in Atlanta und möchte Verkehrsstau, Umweltverschmutzung und Stress gegen klare Bergluft und Einsamkeit im Norden von Georgia eintauschen. In dieser Gegend suchen sie nun ein ruhiges und abgeschieden gelegenes Eigenheim mit genug Platz für sechs Leute und viele Freunde, die zu Besuch kommen. Außerdem soll die Immobilie einen großen, eingezäunten Garten, ein offenes Wohnkonzept sowie schöne Ausblicke auf die Umgebung bieten. Fraglich ist nur, ob ihr begrenztes Budget für die lange Wunschliste ausreicht.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.