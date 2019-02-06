Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 06.02.2019: Endlich im Traumhaus
21 Min.Folge vom 06.02.2019
Estes Park in Colorado soll das zukünftige Zuhause eines sportbegeisterten Ehepaars werden. Die 6000 Einwohner-Stadt liegt malerisch in einem Hochtal und ist bei Urlaubern sehr beliebt, da sie einen direkten Zugang zum Rocky Mountain National Park bietet. Hier finden die beiden eine perfekte Kombination aus unberührter Natur und städtischen Flair mit guten Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem gibt es für die beiden Berg-Fans hervorragende Wander- und Klettermöglichkeiten in nächster Nähe. Nun muss nur noch ein passendes Haus mit Südlage, großer Küche und wild-romantischem Garten gefunden werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.