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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Drei Hunde und ein Eigenheim

HGTVFolge vom 01.02.2019
Drei Hunde und ein Eigenheim

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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 01.02.2019: Drei Hunde und ein Eigenheim

21 Min.Folge vom 01.02.2019

Als sie ihre Freunde in Boulder, Colorado, besuchen, ist für D'Arcy und Jason sofort klar, dass sie ihre Heimat Berkeley, Kalifornien, verlassen, um in die schöne Stadt am Fuße der Rocky Mountains zu ziehen. Da Jason selbständiger Chefkoch ist und D'Arcy von zu Hause arbeitet, ist der Umzug an sich kein Problem. Doch sie müssen zunächst eine Immobilie finden, die genug Platz für ihre drei lebhaften Hunde, einige Pflegehunde und zukünftige Kinder bietet. Außerdem benötigen sie eine topmoderne Küche, ein Büro und viel Grund. Maklerin Diana macht sich auf die Suche und schlägt als erstes Objekt das Pine Brook House am Bald Mountain vor.

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