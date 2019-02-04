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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Zu Fuß zur Piste

HGTVFolge vom 04.02.2019
Zu Fuß zur Piste

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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 04.02.2019: Zu Fuß zur Piste

21 Min.Folge vom 04.02.2019

Eine fünfköpfige Familie aus dem Silicon Valley braucht unbedingt Tapetenwechsel. Das hektische Leben im Technologie-Imperium der USA ist so anstrengend, dass sie in ihrer Freizeit einen abgeschiedenen Rückzugsort in den Bergen suchen. Ihre Wahl fällt auf Kirkwood, ein kleines Gebirgsdorf im Eldorado National Forest. Im Winter gibt es hier großartige Alpinsportmöglichkeiten, im Sommer schöne Wanderwege und Mountainbike-Trails. Mit Hilfe eines Immobilienmaklers sucht die Familie ein Haus mit Panoramablick auf die Bergwelt. Außerdem sollte das Objekt renoviert sein, eine moderne Küche und genug Platz für Freunde und Verwandte haben.

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