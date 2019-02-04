Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 04.02.2019: Zu Fuß zur Piste
21 Min.Folge vom 04.02.2019
Eine fünfköpfige Familie aus dem Silicon Valley braucht unbedingt Tapetenwechsel. Das hektische Leben im Technologie-Imperium der USA ist so anstrengend, dass sie in ihrer Freizeit einen abgeschiedenen Rückzugsort in den Bergen suchen. Ihre Wahl fällt auf Kirkwood, ein kleines Gebirgsdorf im Eldorado National Forest. Im Winter gibt es hier großartige Alpinsportmöglichkeiten, im Sommer schöne Wanderwege und Mountainbike-Trails. Mit Hilfe eines Immobilienmaklers sucht die Familie ein Haus mit Panoramablick auf die Bergwelt. Außerdem sollte das Objekt renoviert sein, eine moderne Küche und genug Platz für Freunde und Verwandte haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.