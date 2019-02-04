Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 04.02.2019: Ein besonderer Arbeitsplatz
21 Min.Folge vom 04.02.2019
Da die Kinder bald aus dem Haus sind, hat sich ein Ehepaar zu einem Ortswechsel entschlossen. Sie wollen ihre Vorstadtwohnung in Illinois aufgeben und sich an ihrem Sehnsuchtsort niederlassen: Conifer und Evergreen heißen die beiden Städte in Colorado, die malerisch am Fuße der Rocky Mountains, südwestlich von Denver liegen. Hier gibt es gute Restaurants, Festivals und das ganze Jahr über zahlreiche Outdoor-Aktivitäten, darunter Skifahren, Bergsteigen, Mountainbiken und Schneeschuhwandern. Werden die beiden mit ihrem begrenzten Budget ein gemütliches Eigenheim finden, das groß genug ist, um auch Familie und Freunde zu beherbergen?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.