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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Riskanter Transport

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 10vom 30.04.2026
Riskanter Transport

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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Folge 10: Riskanter Transport

41 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Josh fiebert mit, als ein Bison-Junges auf die Welt kommt. Anderenorts wird gewerkelt, geschraubt und gebohrt: Eustaces Nachbarn kümmern sich um sein marodes Dach, und Mike nimmt einige Verbesserungen an seiner Jagdhütte vor.

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