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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Eichhörnchen-Jagd

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 5vom 09.06.2024
Eichhörnchen-Jagd

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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Folge 5: Eichhörnchen-Jagd

42 Min.Folge vom 09.06.2024Ab 12

Essen in Hülle und Fülle ist eher die Ausnahme als die Regel in den Haushalten der Mountain Men. Eustace erklärt seinen neuen Nachbarn, wie sie Nahrungsmittel haltbar machen und verarbeiten können.

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