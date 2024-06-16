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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Ein sensationeller Fund

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 8vom 16.06.2024
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Folge 8: Ein sensationeller Fund

43 Min.Folge vom 16.06.2024Ab 12

In den Bergen vergeht kein Tag ohne Arbeit und Aufgaben: Eustace scheut keine Mühen, um seine Nachbarn mit Vorräten zu versorgen. Anderenorts ist Mike mit seinem neuen Boot unterwegs und sammelt Treibholz.

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