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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Bisons in Gefahr

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 9vom 23.06.2024
Bisons in Gefahr

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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Folge 9: Bisons in Gefahr

42 Min.Folge vom 23.06.2024Ab 12

Josh wappnet sich gegen Raubtiere und einen aufkommenden Schneesturm, um seine Herde zu beschützen. Jake reagiert indes auf einen Notruf: In der Wildnis wurde eine Person von einem Puma attackiert.

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