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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Die Wieselfalle

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 6vom 14.05.2026
Die Wieselfalle

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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Folge 6: Die Wieselfalle

40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

In Idaho kämpfen sich Kidd und Harry Youren durch die Stromschnellen des Snake River, um eine Lieferung abzugeben. Tom Oar kümmert sich um die nächste Generation der "Mountain Men", indem er einem neunjährigen Jungen sein wertvolles Wissen weitergibt.

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