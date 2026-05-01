Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 6: Die Wieselfalle
40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
In Idaho kämpfen sich Kidd und Harry Youren durch die Stromschnellen des Snake River, um eine Lieferung abzugeben. Tom Oar kümmert sich um die nächste Generation der "Mountain Men", indem er einem neunjährigen Jungen sein wertvolles Wissen weitergibt.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC