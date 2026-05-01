Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 9: Die Ausbrecher
41 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Martha und Elli verwandeln mit viel Geschick einen alten Truck in ein Offroad-Fahrzeug, um für die kommende Jagdsession gerüstet zu sein. Unterdessen kümmert sich Mike um sein vom Sturm zerstörten Boot.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC