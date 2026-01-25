Staffel 1Folge 2vom 25.01.2026
Mozart - Genie und Rebell
Folge 2: Ruhm und Tragödie
48 Min.Folge vom 25.01.2026
1781 zieht Mozart nach Wien und heiratet Constanze gegen den Widerstand seines Vaters. Er prägt die Musikszene maßgeblich und erlangt durch seine Werke großen Ruhm und Wohlstand.
