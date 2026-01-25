Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mozart - Genie und Rebell

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 25.01.2026
Ruhm und Tragödie

Ruhm und TragödieJetzt kostenlos streamen

Mozart - Genie und Rebell

Folge 2: Ruhm und Tragödie

48 Min.Folge vom 25.01.2026

1781 zieht Mozart nach Wien und heiratet Constanze gegen den Widerstand seines Vaters. Er prägt die Musikszene maßgeblich und erlangt durch seine Werke großen Ruhm und Wohlstand.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mozart - Genie und Rebell
ServusTV

Mozart - Genie und Rebell

Alle 1 Staffeln und Folgen