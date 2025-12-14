Mozart/Mozart (1/6): SkandalJetzt kostenlos streamen
Maria Anna Mozart ist genauso begabt wie ihr Bruder Amadeus – doch nur er wird gefeiert. Die Serie erzählt ihre Geschichte und ihren Aufstieg auf die Bühne. Inhalt: Maria Anna Mozart ist zwar ebenso talentiert wie ihr jüngerer Bruder Amadeus. In der Öffentlichkeit wird aber nur er als Wunderkind gefeiert. Als Amadeus den Erzbischof von Salzburg bei einem Konzert verärgert, wird er jedoch zur Persona non grata erklärt. Kurzerhand reisen Maria Anna und Amadeus gemeinsam nach Wien, um ihr Glück am Hof von Kaiser Joseph II. und dessen feierfreudigen Schwester Marie Antoinette zu versuchen. Hofkapellmeister Salieri ist die unerwartete Konkurrenz gleich ein Dorn im Auge. Besetzung: Havana Joy (Maria Anna Mozart) Eren M. Güvercin (Wolfgang Amadeus Mozart) Peter Kurth (Leopold Mozart) Verena Altenberger (Marie Antoinette) Philipp Hochmair (Kaiser Joseph II) Lisa Vicari (Gräfin von Greiner) Eidin Jalali (Antonio Salieri) Sonja Weißer (Constanze Weber) Annabelle Mandeng (Eleonora Maxim) Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim Drehbuch: Andreas Gutzeit, Swantje Oppermann Kamera: Simon Dat Vu Musik: Jessica de Rooij Bildquelle: ORF/WDR/Story House Pictures/Armands Virbulis
