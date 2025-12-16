Mozart/Mozart (5/6): GeisterJetzt kostenlos streamen
Mozart/Mozart
Folge 161: Mozart/Mozart (5/6): Geister
Der erste Akt der Volksoper muss bis zur ersten Generalprobe fertig sein. Über Maria Anna verärgert, reißt Amadeus die Komposition wieder an sich. Am Hof kommt es für Marie Antoinette zu schlechten Nachrichten. Ihr Ehemann, der französische König Louis XVI., fordert ihre ehelichen Pflichten ein und will sie daher nach Versailles zurückholen. Da kommt es für Marie Antoinette zu einem Wiedersehen mit Amadeus, der in der Zwischenzeit von Constanze verlassen wurde. Besetzung: Havana Joy (Maria Anna Mozart) Eren M. Güvercin (Wolfgang Amadeus Mozart) Verena Altenberger (Marie Antoinette) Philipp Hochmair (Kaiser Joseph II) Eidin Jalali (Antonio Salieri) Sonja Weißer (Constanze Weber) Peter Kurth (Leopold Mozart) Annabelle Mandeng (Eleonora Maxim) Lisa Vicari (Gräfin von Greiner) Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim Bildquelle: ORF/ARD/Story House Pictures GmbH/Armands Virbulis
