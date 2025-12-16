Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 162vom 16.12.2025
48 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Maria Anna und Amadeus beschließen, ihre Volksoper auf eigene Faust zur Aufführung zu bringen. Allerdings fehlt ihnen dazu ein Orchester. Da erinnert sich Amadeus an die befreundeten Straßenkünstler von Constanze. Während die Einladung zur Volksoper auch an Kaiser Joseph II. geschickt wird, kommt es zwischen Maria Anna und Salieri zu einem entscheidenden Treffen, bei dem nicht nur Salieri einiges zu beichten hat. Besetzung: Havana Joy (Maria Anna Mozart) Eren M. Güvercin (Wolfgang Amadeus Mozart) Verena Altenberger (Marie Antoinette) Philipp Hochmair (Kaiser Joseph II) Eidin Jalali (Antonio Salieri) Peter Kurth (Leopold Mozart) Sonja Weißer (Constanze Weber) Annabelle Mandeng (Eleonora Maxim) Lisa Vicari (Gräfin von Greiner) Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim Bildquelle: ORF/WDR/Story House Pictures

