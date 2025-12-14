Mozart/Mozart (2/6): RivalinJetzt kostenlos streamen
Mozart/Mozart
Folge 2: Mozart/Mozart (2/6): Rivalin
Das Klavierkonzert begeistert Joseph II. und Marie Antoinette, woraufhin der Kaiser Amadeus ein Angebot macht: Wenn er innerhalb von zwei Tagen einen Opernplan vorlegt, der beim Volk ebenso gut ankommt, erhält er einen Vorschuss von 1000 Gulden. Amadeus konzentriert sich jedoch nur noch auf Constanze und möchte sie schnell heiraten. Daher begibt sich Maria Anna allein auf die Suche nach einem passenden Opernstoff, wobei Salieri aber immer wieder ihre Wege kreuzt. Besetzung: Havana Joy (Maria Anna Mozart) Eren M. Güvercin (Wolfgang Amadeus Mozart) Verena Altenberger (Marie Antoinette) Philipp Hochmair (Kaiser Joseph II) Eidin Jalali (Antonio Salieri) Peter Kurth (Leopold Mozart) Sonja Weißer (Constanze Weber) Annabelle Mandeng (Eleonora Maxim) Lisa Vicari (Gräfin von Greiner) u.a. Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim Bildquelle: ORF/WDR/Story House Pictures/Armands Virbulis
