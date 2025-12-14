Mozart/Mozart (3/6): FantasieJetzt kostenlos streamen
Mozart/Mozart
Folge 3: Mozart/Mozart (3/6): Fantasie
Kaiser Joseph II. fordert Mozart und Salieri zu einem Arien-Wettstreit auf. Wer diesen gewinnt, soll die gewünschte Volksoper komponieren. Leopold Mozart übernimmt die Kontrolle. Seinen Sohn Amadeus bringt er in eine Entzugsklinik und will sich selbst um die Arie kümmern, bis Amadeus wieder gesund ist. Seine Tochter Maria Anna beauftragt er, eine passende Sopranistin zu finden. Auf dem dekadenten Maskenball von Marie Antoinette soll die gefeierte Sängerin Nancy Storace auftreten. Maria Anna findet einen Weg, ebenfalls auf dem Ball aufzutauchen. Besetzung: Havana Joy (Maria Anna Mozart) Eren M. Güvercin (Wolfgang Amadeus Mozart) Verena Altenberger (Marie Antoinette) Philipp Hochmair (Kaiser Joseph II) Eidin Jalali (Antonio Salieri) Sonja Weißer (Constanze Weber) Peter Kurth (Leopold Mozart) Annabelle Mandeng (Eleonora Maxim) Lisa Vicari (Gräfin von Greiner) u.a. Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim Bildquelle: ORF/WDR/Story House Pictures/Armands Virbulis
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick