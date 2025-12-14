Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mozart/Mozart (3/6): Fantasie

ORF1Staffel 1Folge 3vom 14.12.2025
46 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Kaiser Joseph II. fordert Mozart und Salieri zu einem Arien-Wettstreit auf. Wer diesen gewinnt, soll die gewünschte Volksoper komponieren. Leopold Mozart übernimmt die Kontrolle. Seinen Sohn Amadeus bringt er in eine Entzugsklinik und will sich selbst um die Arie kümmern, bis Amadeus wieder gesund ist. Seine Tochter Maria Anna beauftragt er, eine passende Sopranistin zu finden. Auf dem dekadenten Maskenball von Marie Antoinette soll die gefeierte Sängerin Nancy Storace auftreten. Maria Anna findet einen Weg, ebenfalls auf dem Ball aufzutauchen. Besetzung: Havana Joy (Maria Anna Mozart) Eren M. Güvercin (Wolfgang Amadeus Mozart) Verena Altenberger (Marie Antoinette) Philipp Hochmair (Kaiser Joseph II) Eidin Jalali (Antonio Salieri) Sonja Weißer (Constanze Weber) Peter Kurth (Leopold Mozart) Annabelle Mandeng (Eleonora Maxim) Lisa Vicari (Gräfin von Greiner) u.a. Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim Bildquelle: ORF/WDR/Story House Pictures/Armands Virbulis

