Mozart/Mozart (4/6): FeuerwerkJetzt kostenlos streamen
Mozart/Mozart
Folge 4: Mozart/Mozart (4/6): Feuerwerk
Nach dem gewonnenen Arienwettstreit will Maria Anna mit ihrem Vater Leopold den Vorschuss von Kaiser Joseph II. abholen. Dieser wird jedoch von Salieri vertreten, der ihnen eröffnet, dass das Geld erst nach der Generalprobe des ersten Aktes ausgezahlt werden soll. Maria Anna und Leopold machen sich daraufhin auf den Weg in die Klinik, um Amadeus zu besuchen. Dort setzt sie Dr. Wagner unter Druck. Er will 2000 Gulden Schweigegeld, weil er wisse, dass Amadeus beim Konzert nicht selbst aufgetreten ist. Besetzung: Havana Joy (Maria Anna Mozart) Eren M. Güvercin (Wolfgang Amadeus Mozart) Verena Altenberger (Marie Antoinette) Philipp Hochmair (Kaiser Joseph II) Eidin Jalali (Antonio Salieri) Sonja Weißer (Constanze Weber) Peter Kurth (Leopold Mozart) Annabelle Mandeng (Eleonora Maxim) Lisa Vicari (Gräfin von Greiner) Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim Bildquelle: ORF/WDR/Story House Pictures/Armands Virbulis
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