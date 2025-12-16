Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mozart/Mozart

Mozart/Mozart (5/6): Geister

ORF1Staffel 1Folge 5vom 16.12.2025
Mozart/Mozart (5/6): Geister

Mozart/Mozart (5/6): GeisterJetzt kostenlos streamen

Mozart/Mozart

Folge 5: Mozart/Mozart (5/6): Geister

47 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Der erste Akt der Volksoper muss bis zur ersten Generalprobe fertig sein. Über Maria Anna verärgert, reißt Amadeus die Komposition wieder an sich. Am Hof kommt es für Marie Antoinette zu schlechten Nachrichten. Ihr Ehemann, der französische König Louis XVI., fordert ihre ehelichen Pflichten ein und will sie daher nach Versailles zurückholen. Da kommt es für Marie Antoinette zu einem Wiedersehen mit Amadeus, der in der Zwischenzeit von Constanze verlassen wurde. Besetzung: Havana Joy (Maria Anna Mozart) Eren M. Güvercin (Wolfgang Amadeus Mozart) Verena Altenberger (Marie Antoinette) Philipp Hochmair (Kaiser Joseph II) Eidin Jalali (Antonio Salieri) Sonja Weißer (Constanze Weber) Peter Kurth (Leopold Mozart) Annabelle Mandeng (Eleonora Maxim) Lisa Vicari (Gräfin von Greiner) Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim Bildquelle: ORF/ARD/Story House Pictures GmbH/Armands Virbulis

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mozart/Mozart
ORF1
Mozart/Mozart

Mozart/Mozart

Alle 1 Staffeln und Folgen