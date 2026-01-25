Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mozarts Schwester

ORF2Staffel 1Folge 1vom 25.01.2026
Mozarts Schwester

Mozarts SchwesterJetzt kostenlos streamen

Mozarts Schwester

Folge 1: Mozarts Schwester

56 Min.Folge vom 25.01.2026

Maria Anna Mozart war ein Wunderkind wie ihr Bruder Wolfgang, musste aber als Frau mit 18 ihre Konzertkarriere aufgeben, um ihren Ruf zu wahren. Die Dokumentation "Mozarts Schwester" erzählt von ihrem musikalischen Schaffen, den verschollenen Kompositionen und beleuchtet die Rolle der Frau in der Musik – von Mozarts Zeit bis heute, unter anderem mit der Komponistin Alma Deutscher. Regie: Madeleine Hetherton-Miau Bildquelle: ORF/Media Stockade/Alina Gozin'a

Mozarts Schwester
Mozarts Schwester

