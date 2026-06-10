Hättest abklopfen müssenJetzt ohne Werbung streamen
Mr Inbetween
Folge 1: Hättest abklopfen müssen
25 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 16
Ray bemerkt, dass etwas seine kleine Tochter beschäftigt. Brittany erzählt ihm, dass sie von einem Mädchen in der Schule geärgert wird. Ihr Vater beschließt, sich um das Problem zu kümmern. Zeitgleich übernimmt er einen lukrativen Job von Freddy. Dafür muss er sich zweier Junkys und einer Leiche entledigen.
Alle Staffeln im Überblick
Mr Inbetween
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Walt Disney Company Germany GmbH