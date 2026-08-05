Mr Inbetween
Folge 307: Ruf mich an
24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Freddys Freundin sucht Ray auf. Sie bittet ihn um Hilfe: Freddy hat wegen seiner Spielsucht Schulden bei gefährlichen Männern. Ray zieht los und bittet in seiner unnachahmlichen Art um Zahlungsaufschub. Bei einem Job lernt er kurz darauf Zoe kennen. Die Grafikdesign-Studentin fragt Ray aus. Die beiden lernen sich kennen und kommen sich bald näher.
Alle Staffeln im Überblick
Mr Inbetween
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Walt Disney Company Germany GmbH