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Mr Inbetween

Ray wer?

ProSieben FUNStaffel 3Folge 6vom 05.08.2026
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Ray wer?

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Mr Inbetween

Folge 6: Ray wer?

28 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Gemeinsam mit Gary geht Ray zum Klassentreffen. Während sein Freund von allen herzlich begrüßt wird, scheint sich niemand an Ray zu erinnern. Als er seine erste große Liebe entdeckt, nimmt Gary all seinen Mut zusammen und spricht sie an. Rays Verhältnis zu seiner Tochter wird derweil immer schwieriger. Der Teenager rebelliert und nimmt Drogen. Ray versucht alles, um Brittany wieder näher zu kommen.

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