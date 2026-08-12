Mr Inbetween
Folge 8: Wir sehen uns bald
26 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Ray und Zoe haben einen schweren Unfall. Nach einem Zusammenstoß mit einem Känguru überschlägt sich ihr Auto. Als ein älteres Ehepaar zur Unfallstelle kommt und helfen will, werden sie von Rays Geschäftspartner erschossen. Zoe ist verletzt und muss ins Krankenhaus, während Ray die Leichen beseitigt. Er macht sich anschließend auf den Weg zum Treffpunkt und erfährt, dass Zoe in der Zwischenzeit verstorben ist.
Alle Staffeln im Überblick
Mr Inbetween
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Walt Disney Company Germany GmbH