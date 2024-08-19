Mud Madness - Die Schlamm-Racer
Folge vom 19.08.2024: Nichts Persönliches!
Folge vom 19.08.2024
Das Preisgeld beim „Mud Drag Race“ beträgt 5000 Dollar. Josh Carmon startet bei dem Beschleunigungsrennen mit einem Can-Am Maverick X-3 Turbo 1. Das Fahrzeug leistet rund 500 PS. Diese geballte Power muss der Adrenalin-Junkie jetzt auf die Piste bringen. Was leichter gesagt ist als getan. Denn der Morast klebt wie Erdnussbutter. Auf dem „Bounty Hole Course“ geht es anschließend durch eine 90 Meter lange Schlammgrube. Randi Alicia ist in ihrem Polaris Razor Pro ein wenig nervös. Denn sie sitzt nach einem schweren Unfall zum ersten Mal wieder am Steuer.
Genre:Dokumentation, Reality, Motorsport
