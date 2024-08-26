Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 26.08.2024
Folge vom 26.08.2024: Der Vibe-Check

44 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 12

AJ Robertson trifft beim „Rednecks with Paychecks“-Event auf eine starke Gegnerin. Megan Rion fordert ihren langjährigen Rivalen in einem knallig pinken Polaris Pro-XP heraus. 2018 trat die toughe Lady als allererste Frau bei einem Bounty-Hole-Rennen an. Seither lehrt sie ihren männlichen Konkurrenten auf der Piste das Fürchten. Madi Pratt checkt vor dem Start noch einmal das Fahrzeug ihres Partners. Denn sie ist nicht nur AJs Freundin, sondern auch seine Mechanikerin. Die schnellste Rundenzeit entscheidet bei der Schlammschlacht über Sieg oder Niederlage.

