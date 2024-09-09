Mud Madness - Die Schlamm-Racer
Folge vom 09.09.2024: Hals- und Achsbruch
45 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 6
Je mehr Hindernisse, desto besser: Bryce Sparks stellt regelmäßig Videos seiner Heldentaten ins Internet. Dort möchte der 33-Jährige eine Marke aufbauen. Wenn er beim Rennen auf der Schlammpiste eine gute Show abliefert, verbreiten sich die Bilder rasend schnell. Deshalb freut sich der gelernte Metallbauer auf den „Greasy Bend Off Road Park“. Denn dort geht es immer heiß her. Beim „Small Tire Race“ trifft Bryce auf den amtierenden Champion Josh Carmon. Die beiden Männer schließen vor dem Showdown eine Privatwette ab. Der Sieger bekommt 2000 Dollar.
Genre:Dokumentation, Reality, Motorsport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.