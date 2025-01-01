Mütter: Susi Nicoletti
Hermi Löbl im Gespräch mit Susi Nicoletti sowie ihren Kindern Michael und Christine. Generationen von Theaterbesuchern kennen, schätzen, lieben Susi Nicoletti, und auch Film- und Fernseh-Konsumenten kennen sie in den vielfältigsten Rollen - auch im Mütterfach. Dass die Nicoletti diese Mutter- und Großmutterrolle auch im Leben spielt, wurde kaum beachtet, denn Sohn Michael (ein Flugunternehmer) und Tochter Christine, beide Anfang der Fünfziger, leben in und bei Los Angeles. Die große Schauspielerin über ihre Kindheit, ihre Rolle als alleinerziehende Mutter, ihre Tochter und das Loslassen!
