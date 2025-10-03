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PALEFACE SWISS / VANDANS

OktoStaffel 1Folge 24vom 03.10.2025
PALEFACE SWISS / VANDANS

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Folge 24: PALEFACE SWISS / VANDANS

44 Min.Folge vom 03.10.2025

Was steht auf dem Programm? Eine Schweizer Metalband aus Zürich. Vocalist Marc "Zelli" Zellweger, Guitarist Yannick Lehmann im exklusiven MULATSCHAG TV Interview über Festivalfreuden, Knocked Loose, Zelli auf der Baustelle, AI, Yogi Tee, und den größten Stegosaurus der Welt. VANDANS, Austrian Metalband from Wampersdorf in an exclusive Interview for MULATSCHAG TV über das malerische Vorarlberger Bergdorf Vandans, Käsespätzle von der Oma, Kindheitsträume, und die Welt in 200 Jahren.

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