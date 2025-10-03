PALEFACE SWISS / VANDANSJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 24: PALEFACE SWISS / VANDANS
44 Min.Folge vom 03.10.2025
Was steht auf dem Programm? Eine Schweizer Metalband aus Zürich. Vocalist Marc "Zelli" Zellweger, Guitarist Yannick Lehmann im exklusiven MULATSCHAG TV Interview über Festivalfreuden, Knocked Loose, Zelli auf der Baustelle, AI, Yogi Tee, und den größten Stegosaurus der Welt. VANDANS, Austrian Metalband from Wampersdorf in an exclusive Interview for MULATSCHAG TV über das malerische Vorarlberger Bergdorf Vandans, Käsespätzle von der Oma, Kindheitsträume, und die Welt in 200 Jahren.
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Mulatschag
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Genre:Talk, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: okto