IZZY RIFF & THE LUCKY BOYSJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 26: IZZY RIFF & THE LUCKY BOYS
44 Min.Folge vom 24.10.2025
IZY RIFF ist eine junge aufstrebende Musikerin aus Österreich. Mit ihrer einzigartigen Fingerfertigkeit an der Gitarre und am Bass sowie einer unverkennbaren Gesangsstimme steht sie sowohl Solo als auch mit ihrer Band Izy Riff & The Lucky Boys auf der Bühne. Nach Auftritten in Montreux, Nashville, Los Angeles und Detroit, nun live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.
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Genre:Talk, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: okto