DEF CRÜE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELTJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 27: DEF CRÜE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT
44 Min.Folge vom 31.10.2025
DEF CRÜE steht für Bad Ass Rock’n’Roll, also rauen und ehrlichen Hard Rock. Das von Angus Young (AC/DC) stammende und von DEF CRÜE zitierte Bandmotto sagt eigentlich alles: „Die Herausforderung liegt darin, einfach eine gute Rock’n’Roll Band zu sein!“ Und das wird gnadenlos beherzigt. DEF CRÜE spielen live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.
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Genre:Musik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: okto