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ENGEL MAYR TRIO

OktoStaffel 1Folge 28vom 07.11.2025
ENGEL MAYR TRIO

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Folge 28: ENGEL MAYR TRIO

44 Min.Folge vom 07.11.2025

Engel Mayr ist einer der begehrtesten Gitarristen des Landes und man sieht ihn jede Woche auf ORF1, wenn er mit der Dienstag Nacht Kappelle (ehem. Russkaja) die legendäre Late Night Show "Willkommen Österreich" mit Stermann & Grissemann rockt. In seinem Power Trio spielt er erdigen BluesRock ganz im Stile von Govt Mule, ZZ Top und Gary Moore.

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