Mulatschag
Folge 28: ENGEL MAYR TRIO
44 Min.Folge vom 07.11.2025
Engel Mayr ist einer der begehrtesten Gitarristen des Landes und man sieht ihn jede Woche auf ORF1, wenn er mit der Dienstag Nacht Kappelle (ehem. Russkaja) die legendäre Late Night Show "Willkommen Österreich" mit Stermann & Grissemann rockt. In seinem Power Trio spielt er erdigen BluesRock ganz im Stile von Govt Mule, ZZ Top und Gary Moore.
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Genre:Musik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: okto