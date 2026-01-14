Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 25: Nil als Kinostar
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nil träumt davon, Filmstar zu werden. Gemeinsam mit den Wunderlichs fährt sie deshalb zu einem Schauspieler-Casting. Als Ulysses Catastropholis davon Wind bekommt, eilt er mit seinen Helfershelfern hinterher. Weil Crabhead und Squidface wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Hauptdarstellern des Films verwechselt werden, haben sie einen absolut umwerfenden Auftritt als Schauspieler.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6