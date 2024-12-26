Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 74vom 26.12.2024
16 Min.Folge vom 26.12.2024

Heringe sollen doch tatsächlich durch Pupse miteinander kommunizieren. Im Saal der Natur gibt's eine Paprika mit Knalleffekt zu sehen- oder besser gesagt: zu hören! Zu hören gibt's außerdem eine sonderbare Flöte. Sie wird nicht mit dem Mund, sondern mit der Nase gespielt. Im Saal der Bücher bekommen Thomas und Ramfetz heute Besuch von zwei Piraten, die ihre eigene Flaggenschrift mitgebracht haben und die allererste Drohne war keine Maschine, sondern ein Tier. Das behaupten zumindest Thomas und Ramfetz. Aber ob das wirklich stimmt, erfahrt ihr auf der heutigen Tour! Bildquelle: ORF

