Museum AHA
Folge 76: Museum AHA
16 Min.Folge vom 31.12.2024
Mit einem Bein im Heute, mit dem anderen im Morgen stehen. Oder mit einem Bein im Gestern, mit dem anderen im Heute. Klingt ganz schön kompliziert oder? Das soll aber auf einer kleinen Insel im Pazifik möglich sein. Ein Fahrrad, mit unsichtbarem Ständer gibt's im Saal der Technik zu sehen und im Saal der Musik haben Thomas und Ramfetz eine ganz besondere Attraktion für euch: eine geigenspielende Ratte! Was haben die Menschen eigentlich gemacht, als es noch keinen Radiergummi und kein Elfmeterschießen gab? Thomas und Ramfetz haben die Antworten für euch! Bildquelle: ORF
Museum AHA
