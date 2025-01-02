Museum AHA
Folge 78: Museum AHA
15 Min.Folge vom 02.01.2025
Wer hat eigentlich den Kaugummi erfunden? Ramfetz weiß es ganz genau! Denn bereits die alten Ägypter legten Wert auf einen frischen Atem. Außerdem gibt's auf der Tour Besuch aus dem fernen China. Im Saal der Kunst könnt ihr tätowierte Möbel bestaunen und im Saal der seltsamen Sachen liegen Handschuhe, mit denen man nie mehr etwas fallen lassen wird. Eine Geheimbotschaft auf einem Messer- kann es so etwas geben? Findet es heraus im Museum AHA. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0