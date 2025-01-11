Museum AHA
Folge 79: Museum AHA
15 Min.Folge vom 11.01.2025
Nudeln statt Torte zum Geburtstag? Das soll in China Tradition sein. Köstliche Pizza gibt's außerdem im Museum AHA. Aber nicht zum Essen, sondern zum Anziehen! Der Saal der seltsamen Sachen macht seinem Namen alle Ehre - hier steht nämlich ein Schuh, der den Absatz vorne trägt. Der würfelförmige Kot im Saal der Tiere ist nicht weniger seltsam. Habt ihr euch schon mal gefragt wie der Airbag erfunden wurde? Thomas und Ramfetz kennen die Geschichte. Aber ob sie auch stimmt? Findet es heraus auf der heuteigen Tour durchs Museum AHA! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0