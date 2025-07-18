Museum AHA
Folge 82: Museum AHA
15 Min.Folge vom 18.07.2025
In dieser Folge von Museum AHA betritt ein Ritter den Saal der Vergangenheit und zeigt, wie sich die Burgherren einst Kühlung unter der Rüstung verschafft haben. Im Saal der Technik zeigen Thomas Brezina und Ramfetz die erste Computermaus, und im Saal der Musik stellen sie eine Spazierstockgeige vor. Aber gibt es diese Dinge tatsächlich? Im Saal der Bücher liest Thomas aus einem Roman, in dem ein Buchstabe nicht vorkommt, und im Saal der seltsamen Sachen hängen Socken von Albert Einstein. Hat der berühmte Physiker die Socken tatsächlich getragen? Wahr oder nicht wahr? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0