ORF KidsStaffel 1Folge 82vom 18.07.2025
Folge 82: Museum AHA

15 Min.Folge vom 18.07.2025

In dieser Folge von Museum AHA betritt ein Ritter den Saal der Vergangenheit und zeigt, wie sich die Burgherren einst Kühlung unter der Rüstung verschafft haben. Im Saal der Technik zeigen Thomas Brezina und Ramfetz die erste Computermaus, und im Saal der Musik stellen sie eine Spazierstockgeige vor. Aber gibt es diese Dinge tatsächlich? Im Saal der Bücher liest Thomas aus einem Roman, in dem ein Buchstabe nicht vorkommt, und im Saal der seltsamen Sachen hängen Socken von Albert Einstein. Hat der berühmte Physiker die Socken tatsächlich getragen? Wahr oder nicht wahr? Bildquelle: ORF

ORF Kids
