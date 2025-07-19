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Museum AHA

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ORF KidsStaffel 1Folge 83vom 19.07.2025
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Folge 83: Museum AHA

15 Min.Folge vom 19.07.2025

Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz haben wieder fünf Geschichten, von denen drei echt sind und zwei erfunden. Aber welche? Gibt es eine Laus, die die Farbe rot erzeugt? Im Saal der Bücher ist ein Buch in der Größe eines Marienkäfers ausgestellt, im Saal der Technik führt Thomas ein Gerät vor, das staubsaugen, sprühen und föhnen kann, im Saal der Vergangenheit steht eine Statue aus Schokolade, die aus der Aztekenzeit stammt, und im Saal der Kunst irritieren zwei Porträts den Betrachter. Welche Objekte gibt es wirklich und welche sind erfunden? Bildquelle: ORF

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