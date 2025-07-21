Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 85vom 21.07.2025
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 85: Museum AHA

15 Min.Folge vom 21.07.2025

Diese Folge von Museum AHA führt uns in das Maul eines Blauwals. Hat hier drin tatsächlich ein ganzes Zimmer Platz? Im Saal der Natur stellt Thomas ein eigens entwickeltes Futter für fleischfressende Pflanzen vor, und im Saal der Musik spielt er ein Musikinstrument ohne es zu berühren. Im Saal der Vergangenheit präsentieren Thomas und Ramfetz eine bewegbare Toilette, und im Saal der seltsamen Dinge stehen wirklich unglaubliche Schuhe. Wurden sie tatsächlich von Programmiererin Amaya Takahashi bei der Arbeit getragen? Nur drei der Geschichten sind wahr. Aber welche? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen