Museum AHA
Folge 85: Museum AHA
15 Min.Folge vom 21.07.2025
Diese Folge von Museum AHA führt uns in das Maul eines Blauwals. Hat hier drin tatsächlich ein ganzes Zimmer Platz? Im Saal der Natur stellt Thomas ein eigens entwickeltes Futter für fleischfressende Pflanzen vor, und im Saal der Musik spielt er ein Musikinstrument ohne es zu berühren. Im Saal der Vergangenheit präsentieren Thomas und Ramfetz eine bewegbare Toilette, und im Saal der seltsamen Dinge stehen wirklich unglaubliche Schuhe. Wurden sie tatsächlich von Programmiererin Amaya Takahashi bei der Arbeit getragen? Nur drei der Geschichten sind wahr. Aber welche? Bildquelle: ORF
Museum AHA
