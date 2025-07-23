Museum AHA
Folge 87: Museum AHA
15 Min.Folge vom 23.07.2025
Eine neue Folge Museum AHA führt uns zurück in die Zeit von Ludwig van Beethoven. Im Saal der Musik stehen Fensterläden, auf denen er seine Kompositionen notiert haben soll. Im Saal der Tiere zeigen Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz den versteinerten Zahn eines riesigen ausgestorbenen Tieres und im Saal der seltsamen Sachen trägt Thomas eine Sonnenbrille aus Haaren. Im Saal der Vergangenheit steht ein Badeanzug aus Holz und mithilfe einer Hundeuhr weiß Thomas' Hund Joppi ganz genau, wann es Zeit zum Fressen ist. Aber gibt es diese Erfindung tatsächlich? Welche Objekte sind erfunden und welche gibt es wirklich? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0