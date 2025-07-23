Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 87vom 23.07.2025
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 87: Museum AHA

15 Min.Folge vom 23.07.2025

Eine neue Folge Museum AHA führt uns zurück in die Zeit von Ludwig van Beethoven. Im Saal der Musik stehen Fensterläden, auf denen er seine Kompositionen notiert haben soll. Im Saal der Tiere zeigen Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz den versteinerten Zahn eines riesigen ausgestorbenen Tieres und im Saal der seltsamen Sachen trägt Thomas eine Sonnenbrille aus Haaren. Im Saal der Vergangenheit steht ein Badeanzug aus Holz und mithilfe einer Hundeuhr weiß Thomas' Hund Joppi ganz genau, wann es Zeit zum Fressen ist. Aber gibt es diese Erfindung tatsächlich? Welche Objekte sind erfunden und welche gibt es wirklich? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen