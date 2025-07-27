Museum AHA
Folge 89: Museum AHA
Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz präsentieren wieder fünf unglaubliche Geschichten! Drei davon sind wahr, zwei sind es nicht. Im Saal der seltsamen Dinge werden Haare kopfüber geschnitten, und im Raum der Bücher probiert Thomas eine Brille aus, mit der man drei Bücher gleichzeitig lesen kann. Ein außergewöhnlicher Sessel steht im Saal der Kunst. Er wurde nicht getischlert, sondern ist genauso am Baum gewachsen. Aber stimmt das auch wirklich? Im Saal der Natur bestaunen Thomas und Ramfetz eine vertrocknete Pflanze, die nach vielen Jahren wieder grün wird, und im Küchenlabor sind besondere Bohnen zu finden, die den Mayas früher als Zahlungsmittel gedient haben sollen. Welche der fünf gezeigten Objekte sind echt und welche sind es nicht? Bildquelle: ORF
