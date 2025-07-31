Museum AHA
Folge 90: Museum AHA
15 Min.Folge vom 31.07.2025
Dieses Mal führen uns Thomas und Ramfetz in ihrem spannenden Museum ein Instrument ganz ohne Tasten und Saiten vor. Im Saal der Tiere entdecken wir die teuerste Sonnencreme der Welt, und im Saal der Vergangenheit zeigen uns Thomas und Ramfetz eine abenteuerliche Perücke. Im Saal der seltsamen Sachen stoßen wir auf ein wirklich außergewöhnliches Objekt, das sich zum Beispiel auf Kirchturmspitzen verstecken soll. Eiscreme, die nicht schmilzt - zu schön um wahr zu sein? Findet es heraus in einer neuen Folge Museum AHA! Bildquelle: ORF
Museum AHA
Altersfreigabe:
0