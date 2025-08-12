Museum AHA
Folge 91: Museum AHA
15 Min.Folge vom 12.08.2025
Fünf spannende Objekte und Geschichten erwarten euch heute wieder im Museum AHA. Im Saal der Natur wachsen Leberwürste auf einem Baum. Bilder aus Kaugummis gibt's im Saal der Kunst zu bestaunen. Von verrückten olympischen Bewerben erzählen uns Thomas und Ramfetz im Saal der Vergangenheit. Im Saal der Technik erwartet euch ein rechnender Affe. Und das Objekt, das im Saal der Bücher ausgestellt ist, ist so kostbar, dass es von Bodyguards bewacht werden muss. Welche Objekte echt sind und welche Thomas und Ramfetz nur erfunden haben, das erfahrt ihr auf der heutigen Museumstour! Bildquelle: ORF
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Museum AHA
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