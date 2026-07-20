Mustangs - Lebende Legenden: Die aus der Wildnis kommenJetzt kostenlos streamen
Mustangs - Lebende Legenden
Folge 4: Mustangs - Lebende Legenden: Die aus der Wildnis kommen
45 Min.Folge vom 20.07.2026
Der Film von Erich Pröll führt zu den Ursprüngen der Mustangs, Andalusier und Berberpferde und erzählt ihre Geschichte in Amerika. Noch heute steckt viel Mustangblut in den Quarter- und Paint Horses. Beeindruckende Bilder zeigen das Leben der Wildpferde in Wyoming, Montana und Colorado, ihre Familienverbände und das Verhalten der Herden. Im Mittelpunkt steht ein Gathering, das Einfangen mehrerer Herden und der Beginn eines besonderen Weges zu einem Mustang. Bildquelle: ORF/Pröll Film Produktion/Erich Pröll
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Mustangs - Lebende Legenden
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